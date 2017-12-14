Названа "песня года" по версии Российской национальной музыкальной премии

Имена победителей в 16 основных номинациях называли эксперты из Академии российской музыки.

Песня "Тает лёд" украинской группы "Грибы" признана "песней года" по версии Российской национальной музыкальной премии. Об этом сообщает ТАСС.

Победители определялись в 16 основных номинациях, а триумфаторами церемонии стали Филипп Киркоров и Баста (Василий Вакуленко). "Короля" отечественной поп-музыки наградили спецпризом за вклад в развитие этого направления и за "лучшее музыкальное видео" — клип на песню "Химера". Ростовский рэпер, как и в прошлом году, получил статуэтку как "Лучший хип-хоп исполнитель", а также устроил "концерт года" — в СК "Олимпийский".

По мнению экспертов, "лучшим поп-исполнителем" стал Alekseev (Никита Алексеев), "лучшей поп-исполнительницей" — Loboda (Светлана Лобода), "лучшей поп-группой" — IOWA. "Лучшей рок-группой" признали "Би-2".

Что касается классических номинаций, то "инструменталистом года" стал Денис Мацуев, "вокалисткой года" — Анна Нетребко. Титул "композитор года" получил Игорь Матвиенко за песню "Жить". "Поэтом года" стал автор стихов "Сердце — дом для любви" Михаил Гуцериев.

"Танцевальным хитом года" признана песня "Вите надо выйти" проекта Estradarada. В номинации "Лучшее музыкальное видео" признание получили клипы "Как Челентано" Артура Пирожкова (Александр Ревва) и "Так красиво" Сергея Лазарева. Из "городских романсов" выбран "Я скучаю по нам по прежним" Григория Лепса, "Лучшей песней к кинофильму или сериалу" стала композиция Ёлки "А я тебя нет"

Кроме того, спецприз "Легенда отечественной эстрады" от жюри получил народный артист РСФСР Лев Лещенко, а композитор, народный артист России Эдуард Артемьев был удостоен награды за неоценимый вклад в отечественную музыкальную культуру.

Ранее песня "Тает лёд" группы "Грибы" стала самой популярной в 2017 году песней у жителей России согласно рейтингу сервиса iTunes.