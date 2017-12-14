Власти США обвинили Россию в обстрелах гражданского населения в Донбассе

Помимо обвинения в адрес РФ представитель Госдепа призвала ополчение отступить с занимаемых территорий.

Государственный департамент США обвинил Россию в артиллерийских и ракетных обстрелах инфраструктуры и гражданского населения в Донбассе. Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила журналистам в ходе пресс-конференции, что за обстрелами стоят именно российские военные. Однако каких-либо доказательств этого не привела.

— Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские и ракетные обстрелы украинского гражданского населения, — сообщила Хезер Науэрт.

Кроме того, представитель Госдепа отметила, что США серьёзно обеспокоены не только обстрелами мирных граждан, но и гражданской инфраструктуры в Донбассе. В частности, речь шла о водоочистной станции и энергоподстанции, которые обеспечивают водой и электричеством Донецк. По словам Хезер Науэрт, эти важные для населения объекты выводят из строя ополченцы ДНР, потому они должны отступить с территорий этих станций.

— Водоочистная станция и энергоподстанция предоставляют питьевую воду, электричество и центральное отопление населению, примерно 345 тысячам человек. Невозможно себе представить, что кто-то угрожает поставкам воды и центрального отопления в разгар зимы. Поддерживаемые Россией силы должны немедленно отойти со своих новых позиций вокруг водоочистной станции, — заявила Науэрт.

Напомним, вооружённый конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года, после прихода к власти в Киеве в результате Евромайдана оппозиционных и националистических сил. Несогласные с этим жители Донецкой и Луганской областей образовали собственные народные республики ДНР и ЛНР. Западные страны регулярно обвиняли России в участии в конфликте в Донбассе, однако ни одного доказательства этого представлено не было. Власти РФ категорически отвергают какую-либо причастность к конфликту.

Отметим, как сообщал Лайф, ранее Специальная мониторинговая миссия ООН о ситуации с правами человека на Украине опубликовала доклад, что с апреля 2014 года в ходе вооружённого конфликта в Донбассе погибли более 2,8 тысячи мирных граждан и 7–9 тысяч получили ранения.