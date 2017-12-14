Telegram обратился в ООН с просьбой спасти мессенджер от ФСБ

Ранее мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ по делу об апрельском теракте в Санкт-Петербургском метро.

В ООН поступила просьба от международной группы правозащитников "Агора" не допустить блокирования мессенджера Telegram в России. Об этом сообщается в Telegram-канале "Агоры".

— Из-за отказа компании сообщить ФСБ ключи шифрования пользовательских переписок Telegram могут заблокировать в России, — написал руководитель группы Павел Чиков.

Как отметил лидер правозащитников, 13 декабря организация направила просьбу к представителю ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе порекомендовать правительству России "воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн".

Напомним, 12 декабря Мещанский суд Москвы признал законным решение оштрафовать мессенджер Telegram за отказ от сотрудничества со спецслужбами. Компанию обязали выплатить 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ данные для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербургском метро в апреле этого года.