Саакашвили заявил, что претендует на должность премьер-министра Украины

По словам лидера партии "Рух новых сил", у него есть план, как в должности премьера провести удачные реформы в стране.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что не против возглавить правительство Украины. Как рассказал лидер партии "Движение новых сил" ряду украинских СМИ, у него есть разработанная стратегия, как, занимая должность премьер-министра, за 70 дней провести удачные реформы на Украине. При этом в планах политика сокращение на две трети госаппарата. А после премьерства Саакашвили изъявил желание занять пост мэра Одессы.

— Если я буду удачным премьером, потом я хочу поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу, реально. Я очень хочу поднять Одессу, — отметил Саакашвили.

Напомним, украинские власти обвиняют Михаила Саакашвили в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступлений, но Печерский районный суд Киева отказался арестовывать его, отпустив на свободу. Лидер партии "Движение новых сил" пообещал вести и в дальнейшем борьбу с властями, пытаясь "изменить систему" на Украине.