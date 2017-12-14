"Никого не оставил равнодушным". Песков оценил постановку балета "Нуреев"

Представитель Кремля подчеркнул, что с его точки зрения постановка талантливая, а класс Большого театра видно везде.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил с успешной премьерой всех участников балета "Нуреев", который впервые был показан девятого декабря на Исторической сцене Большого театра.

— Балет действительно очень хороший. Мне очень понравился, хотя есть среди моих коллег те, кому не понравилось. Но это нормальное явление, главное, что сам балет никого не оставляет равнодушным, — рассказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель Кремля подчеркнул, что с его точки зрения постановка талантливая, а класс Большого театра видно везде. Ранее Песков также отмечал, что во время просмотра не увидел в спектакле ничего провокационного.

Кроме того, пресс-секретарь прокомментировал ситуацию с людьми, которые на премьере выступали в поддержку режиссёра постановки Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом. Песков процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что в отношении постановщика идёт речь не о цензуре или давлении, а об обвинениях, которые имеют под собой реальную основу.

Вместе с тем Дмитрий Песков заявил, что считает некорректным комментировать следственный процесс "в ту или иную сторону", а также напомнил, что признать Серебренникова виновным или невиновным может только суд.