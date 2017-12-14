Мексика решила колонизировать Луну при помощи восьми роботов

Они будут работать на различных участках поверхности спутника Земли, что позволит также в ближайшее время создать лунную базу.

Мексика до середины 2019 года планирует отправить на Луну восемь роботов. Такими планами поделился глава лаборатории космической техники Национального автономного университета Густаво Медина Танко в комментарии газете El Universal.

Отмечается, что, как только роботы окажутся на естественном спутнике Земли, они будут работать на различных участках его поверхности.

По словам Танко, запуск роботов на Луну позволит в ближайшее время построить базу, "чтобы приступить к завоеванию не только Марса, но и космоса".