Мексика решила колонизировать Луну при помощи восьми роботов

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Мексика решила колонизировать Луну при помощи восьми роботов

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Фото: © flickr.com / worldoflard

Они будут работать на различных участках поверхности спутника Земли, что позволит также в ближайшее время создать лунную базу.

Мексика до середины 2019 года планирует отправить на Луну восемь роботов. Такими планами поделился глава лаборатории космической техники Национального автономного университета Густаво Медина Танко в комментарии газете El Universal.

Отмечается, что, как только роботы окажутся на естественном спутнике Земли, они будут работать на различных участках его поверхности.

По словам Танко, запуск роботов на Луну позволит в ближайшее время построить базу, "чтобы приступить к завоеванию не только Марса, но и космоса".

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