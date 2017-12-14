В США госпитализировали онкобольного сенатора Джона Маккейна

Несмотря на плохое самочувствие, политик с нетерпением ждёт возвращения на работу.

Американский сенатор Джон Маккейн госпитализирован из-за побочных эффектов лечения рака головного мозга.

— Он благодарен своим врачам за их замечательную заботу, а также друзьям и поклонникам за их поддержку и добрые пожелания. Сенатор Маккейн с нетерпением ждёт возвращения на работу как можно быстрее, — сообщается на его официальном сайте.

Напомним, Джон Маккейн продолжает курс химиотерапии. В июле этого года врачи обнаружили у сенатора глиобластому — крайне агрессивную форму опухоли головного мозга.

По прогнозам врачей, шансы на выздоровление Маккейна равны максимум 14 процентам. Политик признался, что "с благодарностью проживает каждый оставшийся ему день" после того, как узнал о своём страшном заболевании.