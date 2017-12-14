Сирийские военные уничтожили 22 террористов к югу от Алеппо

Армия Сирии во время ликвидации форпостов террористической группировки "Джабхат ан-нусра"* к юго-востоку от Алеппо уничтожила 22 боевиков.
Как сообщает SANA, среди них — полевой командир подразделения организации на севере Сирии Абу Омейра аль-Масри.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие начали покидать Сирию в связи с фактическим завершением операции по борьбе с террористами ИГИЛ*.
* Деятельность организаций запрещена на территории России по решению Верховного суда.
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