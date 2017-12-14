"Красное платье и знакомое лицо". Собчак раскрыла, как привлечь внимание Путина

За 3 часа и 40 минут, которые длилась пресс-конференция президента, свои вопросы Владимиру Путину успели задать 55 журналистов. Среди них оказалась и Ксения Собчак, которой передали микрофон по личному настоянию главы государства.

В беседе с РИА "Новости" она в шутку предположила, что привлечь внимание Владимира Путина ей помогло красное платье.

— Может быть, потому что я в красном платье, может быть, потому что я заранее заняла место и пришла сюда ровно в десять утра, чтобы одной из первых войти в зал и поставить свою сумочку и значок "Против всех" на видное место. Может быть, Владимир Путин увидел знакомое лицо, — перечислила она.

Напомним, Собчак задала Путину вопрос о политической конкуренции и Алексее Навальном. А президент в ответ раскритиковал её лозунг "Против всех" и сравнил оппозиционера с Саакашвили.