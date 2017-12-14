В Одессе кошек признали частью экосистемы и запретили их убивать

Животных нельзя убивать и лишать свободы в благодарность за борьбу с грызунами, а следовательно, и инфекциями.

Депутаты Одесского горсовета одобрили постановление "О мерах по защите кошек от жестокого обращения в Одессе". Об этом сообщает "Думская".

Новый документ вводит запрет на отлов бездомных котов в городе, кроме тех случаев, когда они угрожают жизни и здоровью людей. Также запрещается лишать котов свободы — запирать в подвалах и других помещениях.

Депутат Анна Позднякова отметила, что новые нормы очень гуманные. Люди должны быть благодарны котам за сдерживание роста инфекционных заболеваний за счёт уничтожения грызунов. Сокращать численность бездомных кошек в Одессе можно теперь только стерилизацией.