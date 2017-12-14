Звёзды ТНТ записали официальное извинение перед ингушским народом

После выхода в эфир юмористического скетча об эскортнице из Ингушетии возмущённые зрители заблокировали офис телеканала.

Звёзды телеканала ТНТ опубликовали ещё одно извинение перед зрителями из Ингушетии после неудачной шутки в эфире передачи Comedy Wоman об ингушской эскортнице. Видео опубликовано на YouTube.

— Cейчас мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям за ту шутку, оскорбившую их чувства. Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ, — говорится в обращении.

Напомним, юмористический скетч появился в передаче Comedy Woman. По сюжету девушка из Ингушетии, работающая в эскорт-агентстве, отказалась идти по красной дорожке с Тимуром Родригезом за 900 рублей. В ответ героиня Скулкиной удивилась, почему та "воротит свой горбатый нос".

После выхода передачи в эфир возмущённые зрители заблокировали офис ТНТ в Москве. После этого телеканал приносил свои извинения женщинам Ингушетии.