Тимошенко стала лидером рейтинга лжецов в политике Украины

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Тимошенко стала лидером рейтинга лжецов в политике Украины

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Юлия Тимошенко. Фото: ©РИА Новости

Самыми честными признаны Владимир Гройсман, Пётр Порошенко и даже Михаил Саакашвили.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заняла первое место в рейтинге "популистов и лжецов" в политике Украины. Топ подготовил аналитический проект VoxCheck.

Второе место в рейтинге занял депутат Верховной рады Вадим Рабинович, третье — сопредседатель украинской парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

Портал следил за высказываниями самых известных политиков. Журналисты собрали более 400 цитат и проанализировали их. Так, из 46 высказываний Тимошенко — четыре содержали правду, столько же было обнаружено в 30 цитатах Рабиновича.

Самыми правдивыми оказались премьер Владимир Гройсман, президент Украины Пётр Порошенко и экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Как отмечается, поймать на лжи Порошенко или Гройсмана трудно, ведь они используют много статистики и показывают минимум эмоций.

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