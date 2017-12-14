Тимошенко стала лидером рейтинга лжецов в политике Украины

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заняла первое место в рейтинге "популистов и лжецов" в политике Украины. Топ подготовил аналитический проект VoxCheck.
Второе место в рейтинге занял депутат Верховной рады Вадим Рабинович, третье — сопредседатель украинской парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.
Портал следил за высказываниями самых известных политиков. Журналисты собрали более 400 цитат и проанализировали их. Так, из 46 высказываний Тимошенко — четыре содержали правду, столько же было обнаружено в 30 цитатах Рабиновича.
Самыми правдивыми оказались премьер Владимир Гройсман, президент Украины Пётр Порошенко и экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Как отмечается, поймать на лжи Порошенко или Гройсмана трудно, ведь они используют много статистики и показывают минимум эмоций.
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