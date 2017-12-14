"Современник" перенёс спектакль с участием Гафта из-за его болезни

Вместо перенесённого на февраль спектакля с участием Валентина Гафта руководство театра приглашает зрителей посмотреть постановку "Уроки сердца".

Представители театра "Современник" сообщили о переносе спектакля с Валентином Гафтом "Пока существует пространство" из-за болезни актёра. Информация об этом появилась на официальном сайте столичного театра.

— В связи с болезнью артиста спектакль "Пока существует пространство", заявленный на 15 декабря 2017 года, переносится на 5 февраля 2018 года. Билеты действительны. Если же вариант переноса вас по каким-то причинам не устраивает, билеты можно сдать в любую из трёх касс "Современника" до 25 декабря включительно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо перенесённого спектакля на другой сцене "Современника" покажут постановку "Уроки сердца". Таким образом, театр планирует компенсировать доставленные неудобства и показать два спектакля по одним билетам.

Напомним, сегодня стало известно о госпитализации 82-летнего Валентина Гафта после неудачного падения.