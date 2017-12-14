Порошенко поблагодарил лидеров ЕС за продление антироссийских санкций

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Порошенко поблагодарил лидеров ЕС за продление антироссийских санкций

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Президент Украины Петр Порошенко. Фото: © РИА Новости

Украинский лидер Пётр Порошенко выразил благодарность лидерам стран Европейского союза за продление ограничительных мер в отношении России. Об этом он писал на своей странице в "Фейсбуке".

— Приветствую важное политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России. Благодарен канцлеру Меркель и президенту Макрону, как партнёрам в "нормандском формате", а также всем нашим друзьям из Евросоюза за решительную поддержку Украины, а также за несокрушимое единство, — написал Порошенко.

Напомним, председатель Евросовета Дональд Туск ранее подтвердил решение Европейского союза о продлении антироссийских санкций на шесть месяцев.

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