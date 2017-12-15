В ООН рассказали о возможных поставках Ираном оружия йеменским мятежникам

По мнению постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, доказательства причастности иранской стороны очевидны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о начале расследования в отношении Ирана, который подозревается в передаче баллистических ракет йеменским мятежникам. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Чтобы доказать причастность иранской стороны, эксперты ООН изучают элементы ракет, которые запускали хуситы из Йемена по Саудовской Аравии.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли показала членам Совбеза ООН детали иранской ракеты, выпущенной с территории Йемена в сторону аэропорта Эр-Рияда четвёртого ноября. По мнению США, незаконно распространяющий оружие Иран нарушает сразу две резолюции Совета Безопасности ООН, поэтому в организации должны адекватно отреагировать на такое поведение иранской стороны.