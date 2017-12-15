У суда, где огласят приговор Улюкаеву, усилили меры безопасности

У Замоскворецкого суда Москвы, где сегодня вынесут приговор экс-главе МЭР Алексею Улюкаеву, усилили меры безопасности дополнительными нарядами полиции.
Ещё несколько автобусов сотрудников правоохранительных органов стоит на территории суда.
Добавим, что десятки журналистов пытаются попасть в Замоскворецкий суд, даже образовалась давка.
Сегодня огласят приговор Алексею Улюкаеву, который стал первым задержанным за коррупцию федеральным министром в современной истории России. Прокурор требовал для него десять лет строгого режима, сам бывший глава Минэкономразвития с этим не согласен и отмечает, что такой приговор его убьёт.
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