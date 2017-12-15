У суда, где огласят приговор Улюкаеву, усилили меры безопасности

Читайте также

У суда, где огласят приговор Улюкаеву, усилили меры безопасности

87

Алексей Улюкаев. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

У Замоскворецкого суда Москвы, где сегодня вынесут приговор экс-главе МЭР Алексею Улюкаеву, усилили меры безопасности дополнительными нарядами полиции.

Ещё несколько автобусов сотрудников правоохранительных органов стоит на территории суда.

Добавим, что десятки журналистов пытаются попасть в Замоскворецкий суд, даже образовалась давка.

Сегодня огласят приговор Алексею Улюкаеву, который стал первым задержанным за коррупцию федеральным министром в современной истории России. Прокурор требовал для него десять лет строгого режима, сам бывший глава Минэкономразвития с этим не согласен и отмечает, что такой приговор его убьёт.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!