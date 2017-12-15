О — оптимизм. Улюкаев пришёл на оглашение приговора с маленьким портфельчиком

Ранее сообщалось, что возле здания Замоскворецкого суда усилили меры безопасности.

Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев прибыл в Замоскворецкий суд Москвы, где сегодня, 15 декабря, как ожидается, ему вынесут приговор. Как он рассказал журналистам, с собой вещей нет — только маленький портфель.

— От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Это может быть со всяким. Ночью я нормально спал. На ночь ничего не читал, читаю я днём, — заявил он.

Сегодня огласят приговор Алексею Улюкаеву, который стал первым задержанным за коррупцию федеральным министром в современной истории страны. Сторона обвинения потребовала для него десять лет лишения свободы строгого режима, сам бывший глава Минэкономразвития с этим не согласен и отмечает, что такой приговор его убьёт.

Около здания суда образовалась давка. Правоохранителям пришлось усилить меры безопасности.