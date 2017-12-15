"Яндекс" выяснил, в чём самая большая семейная проблема россиян

"Яндекс" провёл исследование на тему самой большой семейной проблемы среди жителей России. Выяснилось, что ей оказалось охлаждение супружеских отношений. Данные анализа приводит ТАСС.
Как отметили в компании, за основу были взяты самые популярные запросы на тему семейных отношений в 2017 году. Ими стали: "если муж не любит жену, какие признаки" и "если жена не любит мужа признаки".
Частыми запросами, которые вводили пользователи Интернета в "Яндексе", стали также "что делать, если жена не хочет секса", "если муж изменяет", "если жена истеричка и дура", "если муж пьёт", а также "можно ли развестись, если жена беременна".
Не обошлось и без темы воспитания детей. Так, люди спрашивали у поисковика, что им делать, если ребёнок: не слушается, обманывает, ворует и не хочет учиться в школе.
Сообщается, что в рейтинге были предоставлены запросы на ключевые слова "муж", "жена", "ребёнок", заданные россиянами с 1 января по 30 ноября 2017 года.
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