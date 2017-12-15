В Совфеде предложили спортсменам выступить на ОИ-2018 под флагами регионов

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В Совфеде предложили спортсменам выступить на ОИ-2018 под флагами регионов

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По мнению сенаторов, так атлеты смогут восполнить отсутствие на ОИ-2018 российского триколора.

Российским спортсменам предложили выступить на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане под флагами регионов России. Инициативу выдвинул сенатор Совета Федерации от Республики Алтай Владимир Полетаев.

— Российский триколор нельзя будет пронести нашим спортсменам, которые будут выступать на Олимпиаде. Но если они будут нести флажки 85 российских регионов, то это не будет нарушением, а российская символика и Россия тем самым будут представлены на Играх, — заявил парламентарий.

Аналогичным способом Полетаев предложил поступить и российским болельщикам.

5 декабря МОК принял решение отстранить Россию от зимних Олимпийских игр 2018 года. При этом отдельным атлетам разрешили в них участвовать под нейтральным флагом. Ранее глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков сообщил, что 208 российских спортсменов могут выступить в Пхёнчхане.

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