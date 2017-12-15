Барнаулец лишился 150 тысяч рублей при попытке купить ферму для майнинга

Ему просто не привезли оборудование, за которое он внёс предоплату, надеясь заработать на биткоине.

Неизвестные путём обмана украли у жителя Барнаула 150 тысяч рублей при покупке оборудования для добычи криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечается, 23-летний барнаулец в Интернете нашёл объявление о продаже оборудования для создания майнинговых ферм.

Он договорился о покупке, была назначена дата доставки, но ожидаемый заказ так и не поступил. Тогда же мужчина решил обратиться в полицию.

Сейчас проводится проверка, но уже удалось выяснить, что деньги за оборудование были перечислены на счёт индивидуального предпринимателя из Курганской области.