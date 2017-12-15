Укладка асфальта на автомобильной части Крымского моста завершена на 50%

Сейчас там ведутся работы по обустройству: создают сети энергоснабжения, водоотведения, освещения.

Работы по укладке асфальтобетонного покрытия автодорожной части Крымского моста, который соединит полуостров с материковой частью, выполнены на 50 процентов. Об этом сообщил замгендиректора по инфраструктурным проектам компании — генподрядчика строительства путепровода ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря тому, что перевыполнены планы по погружению свай, устройству опор, укрупнительной сборке пролётных строений.

Сейчас также ведутся работы по обустройству автодорожной части: создание сетей электроснабжения, водоотведения, освещения, мониторинга, а также автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и обустройство барьерного ограждения.

Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив между Крымом и Краснодарским краем выполнено на 70%.

Напомним, мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь следующего года, поездов — на 2019-й.