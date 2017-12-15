В Кремле назвали незаконными санкции Евросоюза

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В Кремле назвали незаконными санкции Евросоюза

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Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Ранее сообщалось, что ЕС решил продлить санкции в отношении России до середины 2018 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал продление ограничительных мер в отношении России со стороны Европейского союза.

— Мы сожалеем, считаем, что подобные решения не соответствуют ни интересам стран, входящих в ЕС, ни интересам России, российская сторона считает эти санкции незаконными, неправильными по сути. Но сохраняем свой настрой на выстраивание отношений с Брюсселем, — отметил Песков.

Напомним, председатель Евросовета Дональд Туск ранее подтвердил решение Европейского союза о продлении антироссийских санкций на шесть месяцев.

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