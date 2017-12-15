Песков отказался комментировать приговор по делу Улюкаева

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Песков отказался комментировать приговор по делу Улюкаева

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В Кремле не могут комментировать решение суда по делу о получении взятки бывшим министром экономического развития Алексем Улюкаевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Не можем комментировать решение суда, — ответил он РИА "Новости" на вопрос о том, не является ли приговор слишком жёстким.

Напомним, Алексей Улюкаев признан виновным сегодня. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Около года он уже провёл под арестом.

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