Песков отказался комментировать приговор по делу Улюкаева

В Кремле не могут комментировать решение суда по делу о получении взятки бывшим министром экономического развития Алексем Улюкаевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Не можем комментировать решение суда, — ответил он РИА "Новости" на вопрос о том, не является ли приговор слишком жёстким.

Напомним, Алексей Улюкаев признан виновным сегодня. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Около года он уже провёл под арестом.