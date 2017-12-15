Обнародовано самое смешное фото дикой природы за 2017 год

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Обнародовано самое смешное фото дикой природы за 2017 год

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Жюри конкурса отбирало 3,5 тысячи снимков, которые прислали фотографы из 86 стран.

Снимок нелепого падения совы с ветки признан самым смешным фото дикой природы в 2017 году. Случившееся запечатлел венгерский фотограф Тибор Керц. Об этом говорится на странице международной премии Comedy Wildlife Photography Awards на странице в "Фейсбуке".

Премия присуждалась также фотографам в других категориях, среди них — "Под водой". Так, к примеру, австралиец Трой Мэйн сделал кадр грозной черепахи, которая отталкивает рыбу.

В категории "На земле" — фото жизнерадостного хомяка, висящего на цветке, итальянского фотографа Андреа Зампати.

Сообщается, что жюри выбирали лучших из 3,5 тысячи фото из 86 стран.

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