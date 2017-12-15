По трём эпизодам дела Захарченко завершено следствие

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По трём эпизодам дела Захарченко завершено следствие

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Дмитрий Захарченко. Фото: ©РИА Новости/ Валерий Мельников 

СК РФ завершил следствие по трём эпизодам уголовного дела в отношении бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, эти эпизоды были выделены из основного дела для завершения расследования.

— В ближайшее время обвиняемый и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, — отметила Петренко.

Напомним, Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. При обыске у него нашли около девяти миллиардов рублей в разных валютах. По данным следствия, полицейский даже прикупил себе настоящий замок.

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