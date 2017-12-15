Собчак назвала негуманным приговор для "пожилого" Улюкаева

Журналистка приветствует системную борьбу с коррупцией, а не "эпизодические стычки одних коррупционеров с другими".

Известная телеведущая, потенциальный кандидат в президенты Ксения Собчак раскритиковала решение Замоскворецкого суда, приговорившего экс-главу МЭР Алексея Улюкаева к 8 годам строгого режима по делу о взятке. При этом она сделала акцент на возрасте подсудимого и заявила, что он не представляет опасности для общества.

— Вне зависимости от сомнений в непредвзятости суда и справедливости обвинения, есть точное убеждение в негуманности такого приговора в отношении пожилого, не представляющего общественной опасности человека, — заявила Собчак РИА "Новости".

При этом журналистка отметила, что она приветствует системную борьбу с коррупцией, а не "эпизодические стычки одних коррупционеров с другими".

Напомним, суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Экс-глава МЭР назвал приговор несправедливым.