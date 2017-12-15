МЧС предупредило москвичей о гололёде и сильном ветре в выходные

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МЧС предупредило москвичей о гололёде и сильном ветре в выходные

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

С 16 по 18 декабря на погоду будут оказывать влияние активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

МЧС предупреждает жителей и гостей столицы, что в выходные на дорогах может образоваться гололёд. Также в Москве ожидаются дождь и ветер с порывами 13–18 метров в секунду.

— Днём 16.12 и ночью 17.12 в Москве ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, местами усиление ветра с порывами 13–18 метров в секунду, во второй половине дня 17.12 ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений, осадки будут в виде мокрого снега, вечером прогнозируется гололедица, — отмечает главк МЧС по столице.

По данным синоптиков, с 16 по 18 декабря на погоду будут оказывать влияние активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Помимо этого, ожидается и температурный рекорд — обещают более +6 градусов тепла.

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