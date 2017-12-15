Россия и Египет подписали соглашение о возобновлении рейсов в Каир

Как стало известно, перелёты будут возобновлены уже с начала февраля предстоящего года.

Россия и Египет в пятницу подписали документы, согласно которым авиасообщение между Москвой и Каиром возобновится уже с февраля этого года. От российской стороны документ подписал министр транспорта Максим Соколов, от Египта — министр гражданской авиации Шериф Фатхи.

— Хочу поблагодарить и поздравить моего коллегу господина Фатхи и пожелать дальнейших шагов и реализации всех наших планов, — цитирует РИА "Новости" Максима Соколова.

Фатхи, в свою очередь, подтвердил, что авиасообщение будет восстановлено с 1 февраля 2018 года. Вопрос о перелётах до Шарм-эль-Шейха и Хургады будет решаться уже в 2018 году.

Авиасообщение с Египтом было прервано в ноябре 2015 года, после того как самолёт "Когалымавиа", который направлялся из Шарм-эш-Шейха в Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове. В результате авиакатастрофы погибло более 200 человек.