В родном городе Христа из-за Трампа отменили Рождество

Власти заявили, что признание Иерусалима столицей Израиля "сделало праздник безрадостным".

Мэр израильского Назарета Али Салам решил отменить празднование Рождества Христова в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

— Решение (Трампа. — Прим. ред.) сделало праздник безрадостным, поэтому мы отменим торжества в этом году, — заявил чиновник, который исповедует ислам.

Согласно Евангелию, в Назарете произошло Благовещение — архангел Гавриил принёс Деве Марии весть о грядущем рождении Спасителя. Считается также, что именно в этом городе прошли детство и юность Иисуса Христа.

В настоящее время в израильском Назарете проживают в основном мусульмане.

6 декабря Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля и сообщил о переносе туда американского посольства. Решение главы Белого дома породило волну массовых беспорядков в секторе Газа, во время которых пострадало уже более тысячи человек. Кроме того, участники ХАМАС объявили о начале третьей интифады.