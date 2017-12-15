Россияне стали тратить значительно больше денег на отдых за границей

Конкретные цифры не приводятся, однако отмечается, расходы выросли более чем на четверть.

Расходы туристов из России в 2017 году после нескольких лет падения возросли на 27 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в докладе Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

Отмечается, что Россия заняла второе место по росту расходов. На первом месте — бразильцы. Их траты на отпуск возросли на 33 процента. Быстрый рост трат также зафиксирован у граждан Китая, Южной Кореи, США и Италии.

— Это самый выдающийся результат из тех, которые мы наблюдали за последние годы, — рассказала генеральный секретарь ЮНВТО Талеба Рифаи.

Впрочем, конкретные цифры, сколько именно в среднем тратят россияне на отдых за рубежом, в докладе ООН не приводятся.