В ДНР сообщили о создании собственного военного беспилотника

По словам главы республики, причиной разработки новых вооружений стала острая необходимость по оснащению своих вооружённых сил.

В ближайшем будущем в армии ДНР появится собственный военный беспилотник. В настоящее время идёт разработка летательного аппарата. Об этом глава ДНР Александр Захарченко рассказал в интервью автору телеграм-канала WarGonzo Семёну Пегову.

— Сложно поверить, что в воюющем государстве начинается разработка новых вооружений. Возможно, с привлечением старых технологий, но это сделано здесь, нашими инженерами и конструкторами. А самое главное — на наших материалах и наших производственных мощностях. Открою маленькую тайну, на сегодняшний момент мы разрабатываем свой беспилотник, — заявил Александр Захарченко.

Напомним, как сообщал Лайф, это далеко не первый случай разработки и создания новых видов вооружения в ДНР. Ранее стало известно о создании пистолета "Оплот", миномётов натовского калибра и антиснайперских винтовок калибром 12,7 мм, получивших название "дончанка".