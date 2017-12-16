Москвичей ждёт по-весеннему тёплый дождь и лёгкий ветер

В сообщении метеорологов также отмечается, что атмосферное давление будет ниже нормы.

В субботу, 16 декабря, в Москве ожидается по-весеннему пасмурная погода — дожди и семь градусов тепла на термометре.

— Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, — отмечается в сообщении Гидрометцентра.

Метеорологи также предупреждают, что при такой погоде содержание кислорода в воздухе понижается, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов, бронхов и лёгких.

Накануне Лайф сообщал, что на столицу надвигаются "тропические ливни" — на выходных будет побит рекорд тепла и выпадет почти 45% месячной нормы осадков.