Южная Корея подозревает хакеров из КНДР в краже криптовалюты

Отмечается, что киберпреступники похитили данные более 30 тысяч пользователей крупнейшей в мире криптовалютной биржи.

Национальное агентство разведки Южной Кореи подозревает, что хакеры из Северной Кореи причастны к кибератакам на крупные криптовалютные биржи, сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

По данным издания, в июне 2017 года хакеры из КНДР похитили данные около 30 тысяч пользователей биржи криптовалют Bithumb, которая на сегодняшний день является одной из крупнейших в мире. Второй случаях, согласно их сведениям, произошёл в сентябре этого года — тогда была похищена криптовалюта с биржи Coins.

Отмечается, киберпреступники использовали те же коды для взлома, что и хакерская группировка Lazarus, которая в 2016 году похитила из Центробанка Бангладеш 81 миллионов долларов.

По словам источника издания, у южнокорейского агентства разведки есть сведения, которые доказывают вину хакеров их КНДР и они уже переданы в Генпрокуратуру и МВД страны для дальнейшего расследования дела.

В ноябре Министерство внутренней безопасности (МВБ) США выпустили предупреждения о методах, которые использует КНДР для совершения кибератак против СМИ, а также аэрокосмических и финансовых учреждений по всему миру.