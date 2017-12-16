В Конгрессе США опасаются скорого прекращения "дела о российском вмешательстве"

Как заявили демократы, Белый дом может оказать давление, чтобы прекратить или ограничить расследование.

Члены Республиканской партии США могут завершить расследование о "вмешательстве" России в выборы 2016 года в стране к концу месяца, заявил старший демократ в комитете по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф.

— Я всё больше и больше переживаю, что республиканцы завершат расследование комитета по разведке в конце месяца, — заявил Шифф.

Также он отметил, что с марта комитет добился большого прогресса в расследовании, были проведены публичные слушания, изучены тысячи документов и допрошены основные свидетели, чтобы "разоблачить русское вмешательство и защитить демократию". Однако, заявил политик, Белый дом может оказать давление, чтобы прекратить или ограничить расследование.

По его мнению, "республиканцы хотят провести несколько слушаний только ради того, чтобы создать впечатление серьёзного расследования".

Напомним, в 2016 году хакер Guccifer 2.0 заявил, что взломал серверы Демпартии США, в результате более 19 тысяч электронных писем Национального комитета появились на сайте WikiLeaks, вызвав скандал. Позже в предвыборном штабе Клинтон заявили о причастности российских хакеров и увидели в этом желание России помочь республиканцу Дональду Трампу. Однако эту информацию опровергли и представители штаба Трампа, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и даже сам хакер.