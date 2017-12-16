Лётчики рассказали, как прикрыли борт Путина в Сирии

По словам пилотов, сопровождение гражданских и военных самолётов является для них одной из основных задач.

Российские лётчики, которые обеспечивали безопасность борта № 1 президента РФ во время его визита на авиабазу Хмеймим в Сирии, рассказали, что поняли, кто находится в салоне, когда полёт уже закончился. Изначально поступала задача сопроводить самолёт военно-транспортной авиации. Как они отметили, сопровождение воздушных судов является для них одной из основных задач.

— Прикрытие происходит от воздушных противников. В данном случае задача была встретить борт номер один, довести его до посадки, прикрыть его собой, грубо говоря, своим самолётом, — цитирует "Вести.ru" пилотов.

Пилоты отметили, что старались лететь крыло в крыло, при этом соблюдая дистанцию.

— Мы поняли, что сопровождали президента, уже выполнив полёт. Увидели по телевизору, что он махал нам рукой и видел, что мы его сопровождали, — рассказали лётчики.

Ранее российский лидер отметил, что лётчики не просто находились рядом, а, по сути, прикрывали. Президент России добавил, что пилоты ушли ниже борта № 1, чтобы скрыть тепловой след от него.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии. Там Верховный главнокомандующий распорядился приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.