Российских детей, спасённых из Сирии, в зону боевых действий увёз отец

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что работа по возвращению соотечественников будет продолжаться, пока не спасут всех россиян.

Ислама и Танзилу Токаевых два с половиной года назад в зону боевых действий вывез отец. Сперва они попали в Сирию, потом в Ирак. После этого дети находились на территории Турции. Уже оттуда ребят вернули домой, в Чечню.

— Два с половиной года мы не видели детей. Раньше даже надежды их увидеть не было. А как начали самолёты детей вывозить, надежда появилась. Дети при встрече, конечно, меня узнали. Огромная благодарность Владимиру Путину, Рамзану Кадырову, — рассказал дедушка детей Саид-Ахмед Токаев.

Ранее ребята прилетели на борту самолёта из Стамбула в Грозный. Впереди им предстоит работа с психологами и возвращение к нормальной жизни.

— Большое спасибо всем, кто участвовал в этом, кто нам помог. В августе мы обратились официально, и вот их привезли, — сказала их мать Малика Дачаева.

Как отметил уполномоченный по правам ребёнка в Чеченской Республике Хамзат Хирахматов, специалисты рабочей группы занимаются вопросами возвращения детей домой и дальнейшей их адаптации к нормальной жизни.

— Несмотря на время суток и погодные условия, дети вывозятся из зон боевых действий. Это благодаря президенту страны Владимиру Путину и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Создана рабочая группа, куда входят представители всех органов власти, — отметил Уполномоченный по правам ребенка в Чеченской Республике Хамзат Хирахматов.

Как ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, работа по возвращению соотечественников, оказавшихся в беде в Сирии и Ираке, будет продолжаться, пока не будут спасены все россияне.