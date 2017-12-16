Курс биткоина приблизился к $19 тысячам

С начала октября эта криптовалюта уже выросла в стоимости почти в четыре раза, побив все рекорды.

Курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — в очередной раз обновил исторический максимум и составил 18 903,99 доллара. Данные, свидетельствующие об этом, появились на сайте CoinDesk.

При этом после того, как курс достиг рекордной отметки, он пошёл на понижение и, по состоянию на 19:30 мск, составил 18 622,14 доллара.

Напомним, резкий рост курса биткоина начался в октябре. В начале этого месяца криптовалюта торговалась по пять тысяч долларов, а отметки в 17 тысяч долларов биткоин достиг 8 декабря.