Улюкаев планирует начать писать стихи в СИЗО

По словам зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы, бывший министр собирается сидеть в тишине и думать о ситуации.

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, помещённый 15 декабря в СИЗО "Кремлёвский централ", собирается писать в камере стихи и думать о жизни. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву, посетившую его в изоляторе.

— Он рассказал, что сотрудники изолятора дали ему письменные принадлежности и он будет много писать. И стихи, и просто записи. А ещё будет сидеть в тишине и думать о ситуации, — отметила Меркачева.

По её словам, Улюкаева поддержал находящийся в одной из соседних камер учреждения экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Он передал государственному деятелю "привет как поэту" и спросил, всё ли с ним в порядке.

Меркачева добавила, что большинство "клиентов" изолятора хотят, чтобы Улюкаева подселили к ним, и "даже просят об этом".

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра виновным по делу о взятке и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в 130 миллионов рублей.