Плохой Санта. В США грабитель застрял в дымоходе при попытке проникнуть в бар

Преступник позвонил в службу спасения с мольбами о помощи, так как не смог выбраться самостоятельно.

Мужчина попытался попасть в бар через дымоход, чтобы ограбить заведение, однако застрял на полпути, сообщает DailyMail.

Подозреваемый в краже со взломом 32-летний Джесси Алан Беруби был арестован в Ситрес Хейтс, Калифорния. Горе-грабитель позвонил в службу спасения с мольбами о помощи, так как не смог выбраться самостоятельно. Втаскивать его из дымохода приехали полицейские и пожарные.

— У криминального Санты нет таких способностей, как у обычного, — отмечается в пресс-релизе полиции.

Мужчину достали с помощью специального оборудования. Он при этом не пострадал.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Голливуде вор в колпаке Санта-Клауса обокрал несколько домов, однако в скором времени был задержан благодаря камерам видеонаблюдения.