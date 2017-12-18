Финальный сезон "Игры престолов" предложили снять в Якутии

Представители местной вещательной компании уверены, что в мире нет места идеальнее, чтобы показать суровую зиму в Вестеросе.

Национальная вещательная компания "Саха" (НВК "Саха") предложила продюсерам фантастического сериала "Игра престолов" провести съёмки восьмого сезона в Якутии, направив соответствующее письмо в адрес руководства американского телеканала HBO.

— Регион является одним из самых холодных мест на Земле: температура здесь достигает минус 50 градусов по Цельсию, иногда — до минус 68 градусов. Нигде нет места более подходящего для показа настоящей зимы и холода в Вестеросе, чем Якутия, — говорится в письме.

Представители компании также рассказали о преимуществах локации для съёмок, напомнив, что в республике уникальная природа: есть тундра, тайга, несколько морей, объекты из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, такие как Ленские столбы, Верхоянский хребет, "полюс холода" Оймякон и Новосибирские острова.

Кроме этого, в компании пообещали помочь американской съёмочной группе в подготовке эпизодов сериала.

В свою очередь, на телеканале HBO подтвердили, что получили письмо, но ответа пока не дали.

Ранее Софи Тёрнер, исполняющая роль Сансы Старк, случайно рассказала, когда следует ждать новый сезон сериала. По её словам, выход восьмого сезона "Игры престолов" запланирован на 2019 год. Кроме того, актриса проспойлерила несколько деталей о судьбе своей героини.