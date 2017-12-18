Награждённого за спасение людей во время теракта экс-омоновца будут судить

Дмитрия Хистяева обвиняют в том, что с сентября 2014-го по декабрь 2015 гг. он разрешал своим подчинённым на служебном авто перевозить деньги для коммерческой структуры. В один из таких рейдов на них напали, один правоохранитель погиб, второй серьёзно пострадал.

Бывшего заместителя командира ОМОН при Северо-Западном управлении внутренних дел на транспорте Дмитрия Хистяева, который был награждён за спасение пассажиров во время теракта в "Невском экспрессе", будут судить по делу о гибели подчинённого во время вооружённого нападения, сообщает "Интерфакс".

Ранее в отношении Хистяева было возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Он разрешил своим подчинённым оказывать незаконные инкассаторские услуги для частной фирмы и использовать служебный автомобиль.

В один из рейдов, 4 декабря 2015 года, на Анатолия Яблокова и Станислава Барканова напали. Служебный УАЗ перевозил крупную сумму денег, когда их подрезал автомобиль, из которого неизвестные открыли стрельбу по сотрудникам полиции. В результате полицейская машина загорелась. Яблоков погиб, Барканов был госпитализирован.

По информации следствия, похищенные 24 миллиона рублей предназначались для оплаты труда нелегальных мигрантов, работавших на стройках группы компаний "ЦДС" в Красногвардейском районе.

Крушение поезда "Невский экспресс" произошло в 2009 году. Жертвами трагедии стали 28 человек, 132 пострадали. Среди погибших — государственные чиновники высшего ранга и известные бизнесмены. Произошедшее квалифицировано как теракт, ответственность за подрыв состава взял на себя Доку Умаров.