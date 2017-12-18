Глава Ингушетии назвал лишними публичные извинения ТНТ за неуместную шутку

После выхода в эфир юмористического скетча об эскортнице из республики возмущённые зрители заблокировали офис телеканала.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о том, как он отреагировал на информацию об оскорбительной шутке в эфире шоу Comedy Woman. Об этом сообщает URA.RU.

8 декабря в эфире программы продемонстрировали номер об ингушской девушке, которая по сюжету предоставляет эскорт-услуги. После выпуска в соцсетях появились угрозы в адрес авторов программы. Евкуров рассказал, какими были его первые действия после того, как поступила информация о скандальной шутке.

— Поручение главе администрации разобраться, что имелось в виду. И самое главное — это ошибка или было сделано специально. Через час, когда доложили, что это имело место быть, было поручение разобраться, выяснить, какие объяснения у ТНТ. Признают ли они, что так нельзя. Доклад: признают, сожалеют, предлагают встретиться. Дальше процесс пошёл, — отметил Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, вскоре после этого прошла встреча с представителями телеканала. Евкуров отметил, что извинений на сайте было достаточно, так как ошибка сделана не со зла. А в дальнейших действиях уже не было необходимости.

— У нас не было задачи заставить извиняться публично, — подчеркнул глава Ингушетии.

Напомним, 11 декабря представители телеканала заявили, что в офис готовы ворваться порядка 50 человек. После этого на сайте ТНТ появилась информация, что директор компании Андрей Левин выразил готовность "загладить ошибку" и пообещал "сильно постараться, чтобы такого не повторилось". Кроме того, звёзды телеканала опубликовали извинение перед зрителями из Ингушетии.