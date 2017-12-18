А сама Польша снова будет подвергаться ценовому диктату со стороны России и "Газпрома", опасаются в Варшаве.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что проект "Северный поток — 2" может привести к фатальным последствиям для Украины. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции Szczecin.

По словам чиновника, полное отключение Украины от транзита газа приведёт к неизбежной дестабилизации ситуации в стране. Впрочем, по его словам, "Северный поток — 2" угрожает не только Незалежной. В связи с тем что строительство газопровода прочно связывает Россию и Германию, это может стать причиной того, что Москва "вновь будет диктовать Польше цены", опасается Моравецкий.

— Мы считаем, этот проект очень вредный, угрожает безопасности Центральной Европы. Это проект, который может быть даже смертельным для Украины — нашего непосредственного соседа, — указал чиновник.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что "Северный поток — 2" — это угроза для энергетической безопасности не только Украины, но и для всей Европы. Ему парировал российский сенатор Алексей Пушков. Он назвал слова украинского лидера чушью и добавил, что Порошенко "потеряет миллиарды" в случае успеха российского газопровода.