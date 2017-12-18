В МИД Украины сочли "провокацией" отзыв российских наблюдателей из Донбасса

МИД Украины утверждает, что решение об отзыве российских офицеров из состава СЦКК с территории Донбасса является провокацией. Украинские дипломаты также считают, что это подорвёт минские договорённости, хотя военные покидают регион из-за действий Киева.

— Расцениваем этот беспрецедентный шаг России как очередную провокацию, которая существенно подрывает минские договорённости, — утверждают украинские дипломаты.

Российские военные из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня покинут Донбасс 19 декабря. В МИД РФ пояснили, что причиной стали действия Киева, который создавал напряжённую морально-психологическую обстановку и чинил различные препятствия.