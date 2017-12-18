В Одессе вор случайно отправил своё селфи владельцу украденного смартфона

По словам потерпевшего, он увидел снимок неизвестного мужчины на своей странице в "Фейсбуке" спустя несколько часов после того, как обнаружил пропажу гаджета.

В Одессе вор попытался взломать украденный смартфон, но вместо снятия блокировки случайно сфотографировал себя. О случившемся пострадавший мужчина рассказал на своей странице в социальной сети.

По его словам, спустя некоторое время после кражи селфи предполагаемого преступника подгрузилось к другим фотографиям в аккаунте владельца телефона в "Фейсбуке". Потерпевший предположил, что камера автоматически зафиксировала злоумышленника при попытке получить доступ к гаджету.

С просьбой опознать человека на фотографии владелец устройства обратился к пользователям соцсетей.

— Помогите, может, кто-то знает этого человека, — говорится в сообщении пострадавшего.

Подавал ли одессит по факту кражи заявление в полицию, неизвестно.