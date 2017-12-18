"Башня смерти". Инвесторы рассказали, чем биткоин угрожает финансовому рынку

Гендиректор инвестиционного фонда Patriarch Equity Эрик Шиффер дал прогноз о дальнейшей судьбе биткоина в связи с его выходом на фьючерсный рынок. Слова экспертов передаёт The Daily Express.

— Биткоин — "башня смерти" для инвесторов, а его неизбежный коллапс вызовет последствия, сравнимые с термоядерным взрывом. Прямо сейчас мы видим финансовый пузырь, который по масштабу превосходит тюльпанную лихорадку, — сказал Шиффер.

Он добавил, что в настоящее время криптовалюта — это самая большая угроза финансовому рынку за последний век.

Инвестор также отметил, что выход биткоина на фьючерсный рынок может только осложнить проблемы вложившихся в него людей.

Напомним, 1 декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) разрешила продавать фьючерсы на биткоин трём онлайн-биржам. Торги уже начались на Чикагской товарной бирже (CME) и Чикагской бирже опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE). Вокруг нового продукта начался ажиотаж, сайты биржи не выдерживают большого наплыва клиентов.

17 декабря курс биткоина обновил очередной рекорд, подорожав до 20 001,50 доллара.