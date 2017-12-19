В США уточнили данные по погибшим и пострадавшим в результате крушения поезда

Официальный представитель Управления полиции штата Вашингтон Брук Бова заявила, что в результате крушения поезда погибли три человека, а около сотни были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По её словам, все погибшие, скорее всего, были пассажирами поезда.
Ранее американская железнодорожная компания Amtrak сообщала о шести умерших и 77 пострадавших.
Напомним, 18 декабря на участке между городами Олимпия и Лейквуд сошёл с рельсов скоростной поезд. В нём находилось около 78 пассажиров и пять членов экипажа. В качестве вероятной причины крушения состава называют препятствие на путях.
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