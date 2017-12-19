В США уточнили данные по погибшим и пострадавшим в результате крушения поезда

Последний вагон состава сошёл с рельсов и рухнул на шоссе, задев несколько автомобилей.

Официальный представитель Управления полиции штата Вашингтон Брук Бова заявила, что в результате крушения поезда погибли три человека, а около сотни были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По её словам, все погибшие, скорее всего, были пассажирами поезда.

Ранее американская железнодорожная компания Amtrak сообщала о шести умерших и 77 пострадавших.

Напомним, 18 декабря на участке между городами Олимпия и Лейквуд сошёл с рельсов скоростной поезд. В нём находилось около 78 пассажиров и пять членов экипажа. В качестве вероятной причины крушения состава называют препятствие на путях.