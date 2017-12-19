Американец заплатил $140 тысяч, чтобы "воскреснуть" вместе с семьёй в будущем

Он верит, что учёные изобретут процесс воскрешения, а такие инвестиции дадут второй шанс на жизнь.

Житель Соединённых Штатов Америки потратил почти 140 тысяч долларов, чтобы его и всю семью заморозили после того, как они умрут. Об этом сообщает Daily Mail.

Whole family to be frozen when they die to be brought back



Dennis Kowalski, wife Maria and their three sons Jacob, 19, Danny, 17, and James, 16, from Wisconsin, want to be preserved at Cryonics Institute in Michigan when they die.

https://t.co/EGRAlMtlYu — Healthy News Daily (@eHealthyDaily) 18 декабря 2017 г.

Как отмечается, заморозить в жидком азоте житель штата Висконсин Деннис Ковальски хочет себя, свою жену Марию и троих сыновей — 19-летнего Джейкоба, 17-летнего Дэнни и 16-летнего Джеймса.

Сам Ковальский входит в совет директоров Института крионики. Он утверждает, что семья может получить "второй шанс на жизнь". Мужчина также уверяет, что они "хотят сохраниться после смерти", так как верит, что в будущем будет изобретён процесс воскрешения и его инвестиции помогут семье вернуться к жизни.

Если говорить о финансовом вопросе, то заморозка одного человека стоит 28 тысяч долларов. Таким способом уже заморожены 160 тел и порядка ста животных.