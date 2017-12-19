Американец заплатил $140 тысяч, чтобы "воскреснуть" вместе с семьёй в будущем

Читайте также

Американец заплатил $140 тысяч, чтобы "воскреснуть" вместе с семьёй в будущем

3996
Он верит, что учёные изобретут процесс воскрешения, а такие инвестиции дадут второй шанс на жизнь.

Житель Соединённых Штатов Америки потратил почти 140 тысяч долларов, чтобы его и всю семью заморозили после того, как они умрут. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, заморозить в жидком азоте житель штата Висконсин Деннис Ковальски хочет себя, свою жену Марию и троих сыновей — 19-летнего Джейкоба, 17-летнего Дэнни и 16-летнего Джеймса.

Сам Ковальский входит в совет директоров Института крионики. Он утверждает, что семья может получить "второй шанс на жизнь". Мужчина также уверяет, что они "хотят сохраниться после смерти", так как верит, что в будущем будет изобретён процесс воскрешения и его инвестиции помогут семье вернуться к жизни.

Если говорить о финансовом вопросе, то заморозка одного человека стоит 28 тысяч долларов. Таким способом уже заморожены 160 тел и порядка ста животных.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×