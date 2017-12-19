Массовый рейд. В магазинах Москвы ищут контрафактные фейерверки

Особое внимание будет уделено условиям хранения пиротехники: в частности, в точках продажи должны быть сигнализация и огнетушители.

В преддверии Нового года в столичных магазинах пиротехники начались рейды по выявлению контрафактных бенгальских огней, ракетниц и петард. Об этом сообщается на портале мэра и Правительства Москвы.

Отмечается, что рейды пройдут в более 100 магазинах и охватят все районы города. В рамках пилотного проекта уже проверено несколько точек на юге Москвы. Первый из них прошёл в понедельник, 18 декабря. Нарушений обнаружено не было.

В комментарии ГУ МЧС России по Москве сообщили, что особое внимание будет уделено условиям хранения пиротехники: магазины должны быть оборудованы противопожарной защитой, в частности — иметь автоматические системы сигнализации, а также огнетушители.

Ревизоры раздадут продавцам памятные буклеты, где будет описан перечень действий в случае пожара.

Как напомнили в мэрии, продажа пиротехники разрешена лицам, которые достигли 16-летнего возраста и при наличии паспорта. Рекомендуется также обращать внимание на наличие инструкций на русском языке.