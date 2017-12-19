Сооснователь Bitcoin.com продал свои биткоины из-за их бесперспективности

Ольденбург считает, что вложения в эту криптовалюту являются самыми экстремальными инвестициями.

Сооснователь компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург продал все свои биткоины, так как не видит дальнейших перспектив у этой криптовалюты. Об этом сообщает Business Insider.

Ольденбург добавил, что вложения в биткоин являются самыми экстремальными инвестициями.

— Люди начнут выходить из биткоина, как только поймут, как работает эта криптовалюта, — сказал он.

По его словам, среди проблем, которые крутятся вокруг этой криптовалюты, — высокие комиссии и падающая скорость переводов.

Как сообщается, продав свои биткоины, совладелец компании не отказался от криптовалют в целом.